Pacientes del Mario Mendoza no confían en entrega domiciliaria de medicamentos

Tegucigalpa– Los pacientes del hospital Psiquiátrico Mario Mendoza llegaron esta mañana a reclamar personalmente sus medicamentos porque no creen en la entrega domiciliaria de los mismos.

La Secretaría de Salud lanzó oficialmente el martes el sistema de entrega de medicamentos a domicilio en hospitales nacionales de referencia, entre ellos el Instituto Nacional Cardiopulmonar (El Tórax), Hospital Psiquiátrico Santa Rosita, Hospital Mario Mendoza y el Hospital San Felipe.

Asimismo, en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), a personas de la tercera edad y pensionados.

Según los pacientes “es una excusa para aumentarle al Seguro Social y a todo lo que necesitamos y es básico para nosotros, porque si uno que viene acá no encuentra medicamentos que nos van a llevar nada”.

Otra de las personas, que venía de Maraita, Francisco Morazán, dijo que a él le gustaría que los medicamentos le llegarán hasta su casa, pero es imposible.

“Puede ser una buena iniciativa, pero no será constante y no llevarán todos los medicamentos porque nunca hay”, señaló.

“Prefiero venir a reclamar el medicamento porque a veces a unos y otros no y le dan la receta para que las compremos en las farmacias, uno no puede vivir sin el tratamiento porque se descompensa y no podemos estar esperanzados”, sostuvo una madre de familia que llegaba a reclamar el medicamento de su hija.

La directora de Salud de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ), Blanca Munguía, dijo que las autoridades sanitarias no deben de jugar con la salud de la población con la campaña que inició sobre entrega de medicamentos a domicilio. IR