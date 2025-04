Pacientes del IHSS reiteran falta de citas y medicamentos

Tegucigalpa- Pacientes del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) en la capital continúan enfrentando serias dificultades para acceder a atención médica y medicamentos, pese a que supuestamente se normalizaron los servicios tras el cese de las asambleas informativas del personal.

“No hay citas, no hay medicinas. Tengo 75 años, me cuesta caminar y solo le dicen a uno ‘venga mañana y más mañana’. Primero estaban en asambleas y perdí dos citas, ahora regreso y sigue igual. Me toca volver el lunes, ni modo”, expresó con resignación doña María, una adulta mayor que aseguró venir desde una colonia capitalina tras tomar dos buses.

La escena se repite con decenas de derechohabientes que madrugan con la esperanza de obtener atención médica o medicamentos. Un caballero que prefirió no identificarse dijo que desde marzo busca medicinas sin éxito. “Yo no sé cómo quieren que uno los apoye. Supuestamente terminó la huelga y la situación sigue igual. No hay atención”, lamentó mientras contaba que había hecho fila desde las 4 de la mañana.

Otra paciente narró que fue únicamente en busca de medicamentos, y con algo de suerte, esta vez sí encontró lo que necesitaba. “Gracias a Dios lo que buscaba sí estaba”, comentó brevemente.

Sin embargo, para muchos otros la realidad fue diferente. Una mujer indicó que le informaron que sí hay médicos atendiendo, pero que no logró conseguir cita. “Me toca regresar la próxima semana, a ver si logro una cita para junio o julio”, dijo visiblemente molesta.

Las autoridades del IHSS no se han pronunciado oficialmente sobre las quejas constantes, mientras el malestar de los derechohabientes crece ante una crisis que parece no tener fin.LB