Pacientes del IHSS aseguran sentirse abandonados por falta de especialistas y atención

Tegucigalpa– La falta de atención en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) se ha agudizado en las últimas dos semanas, luego de que derechohabientes denunciaran la suspensión de cirugías electivas por un periodo de 14 días, afectando a cientos de pacientes que esperan procedimientos médicos desde hace meses e incluso años.

Lilian Díaz, una de las afectadas, manifestó su frustración al señalar que desde hace tres años espera una cirugía vascular sin obtener respuesta.

“Ya perdí la cuenta de cuántas veces he venido a buscar una cirugía vascular. Es una grosería lo que sucede en el Seguro Social, uno se siente sin derechos pese a que cotiza todos los meses”, expresó.

Otra paciente relató que recientemente sufrió un infarto, situación que la obligó a buscar atención especializada. Sin embargo, asegura que no ha podido recibir el tratamiento adecuado debido a la falta de médicos especialistas.

“Tengo 40 años y nunca había buscado atención en el IHSS, pero ahora que lo necesito no hay especialistas”, lamentó.

Otra derechohabiente, identificada como Rosa, también cuestionó la situación que atraviesa el Seguro Social y pidió a las nuevas autoridades que cumplan con las promesas de mejorar el sistema de salud.

“Ojalá las nuevas autoridades no solo sean promesas y de verdad cumplan con mejorar la salud, porque esto es un desastre. El IHSS nunca había estado tan mal”, señaló.

Los asegurados exigen una respuesta inmediata por parte de las autoridades del IHSS, ya que la suspensión de cirugías pone en riesgo la vida de muchos pacientes y refleja, según ellos, el deterioro del sistema de atención médica. LB