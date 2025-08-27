Pacientes del Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza se quedan sin atención por ausencia de médicos

Tegucigalpa – Gran malestar ha generado este miércoles la falta de atención médica en el Hospital Psiquiátrico Mario Mendoza, luego de que los galenos del centro asistencial se ausentaran por su participación en un congreso médico.

Según conocieron medios de comunicación, a los pacientes se les notificó que no asistieran a consultas programadas para esta fecha; sin embargo, muchos no recibieron el aviso y desde las 4:00 de la mañana comenzaron a hacer largas filas en las afueras del hospital.

“Venimos desde temprano porque necesitamos la cita, pero nos dicen que no hay doctores. Es una falta de respeto, viajamos desde otra ciudad y no tenemos recursos para estar viniendo varias veces”, expresó uno de los afectados, visiblemente molesto.

Algunos usuarios anotaron que les entregaran medicamentos, aunque no todos los fármacos prescritos estaban disponibles. Otros pacientes denunciaron que se ven obligados a comprar los tratamientos por su cuenta, lo cual representa un duro golpe económico.

“Son medicinas muy caras, nosotros no tenemos dinero para comprarlas. Sin consulta y sin medicinas, ¿qué vamos a hacer?”, se quejó otro de los usuarios del hospital capitalino.

El Hospital Mario Mendoza atiende a pacientes de distintas colonias de Tegucigalpa, así como de otras ciudades y departamentos, lo que agrava la situación de quienes viajaron largas distancias para ser atendidos y regresaron sin solución a sus problemas de salud.LB