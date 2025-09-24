Pacientes de IHSS denuncian que conseguir una cita es “la de nunca acabar”

Tegucigalpa- La crisis en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) continúa sin dar señales de mejora. Pacientes relatan que deben madrugar todos los días para intentar conseguir una cita, pero la respuesta es siempre la misma: no hay cupos ni especialistas disponibles.

“Yo vine a buscar una cita con un dermatólogo y me dijeron que no hay. Tengo varios meses de estar intentando”, relató una derechohabiente, quien expresó su decepción al señalar que el servicio no es gratuito, ya que mensualmente se les descuenta de manera obligatoria.

Otro paciente contó que hace un año se realizó exámenes médicos, pero al no poder encontrar cita, ahora debe repetirlos. “Es como empezar de cero, uno gasta en laboratorios y sigue intentando conseguir la consulta, es la nunca acabar”, lamentó.

La situación se agrava debido a la deserción de médicos especialistas y subespecialistas por la falta de pago. Ricardo Rodas, presidente de la Asociación de Médicos del IHSS, alertó que varios profesionales ya han presentado su renuncia porque no se les cumple con el salario.

“En la actualidad el IHSS solo cuenta con un cardiólogo, porque el otro se fue en enero debido a que no le pagaban”, ejemplificó Rodas. Agregó que en los últimos tres meses la problemática se ha intensificado y que muchos médicos optan por migrar al sector privado, donde al menos tienen garantizada la retribución por su trabajo.

Mientras tanto, los derechohabientes aseguran que se sienten abandonados. “Nadie escucha la situación de los pacientes, todos los días hablamos del problema, pero nadie hace nada”, expresó un asegurado que aguardaba desde tempranas horas en el centro asistencial.

La crisis en el IHSS, tanto por la falta de especialistas como por el incumplimiento en los pagos, deja a miles de pacientes atrapados en un círculo de frustración y desatención, sin soluciones a la vista.LB