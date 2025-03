Pacientes de centros de salud sin atención por paro médico

Tegucigalpa- Este jueves en el Centro de Salud Alonso Suazo, los médicos han iniciado acciones de asambleas informativas debido a una serie de incumplimientos por parte de la secretaría de Salud.

Dicha acción ha dejado sin atención médica a los pacientes que desde tempranas horas realizan fila para ser atendidos.

“Pobrecitos nosotros los pobres, solo nos sacaron y veníamos a atención, desde las 5 de la mañana estamos aquí”, dijo uno de los pacientes.

Agregó que los médicos van a asambleas informativas porque deben de pelear por sus derechos pero la población es la mayor perjudicada al no recibir atención médica.

“Tengo a mi niña con gripe, tos y fiebre, no hay dinero para una clínica privada, por eso venimos aquí y cuando venimos de emergencia no nos quieren dejar entrar, uno no viene por ganas, uno viene porque está enfermo”, manifestó una madre que necesita realizar un hemograma a su hija.

El gremio médico convocó a asambleas informativas para hoy a partir de las 7:00 de la mañana a 7:00 de la noche. IR