Pacientes con cáncer denuncian falta de atención en el IHSS

Tegucigalpa – Pacientes oncológicos denunciaron la falta de atención en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), luego de que sus citas programadas fueran canceladas debido a la ausencia de la doctora encargada.

«Vengo desde Choluteca, madrugué para que me digan que la doctora está con incapacidad. ¿Pueden entender la indignación de venir de tan lejos a una cita porque la doctora no me ve desde noviembre y que me digan simplemente que no está?», expresó con frustración una de las pacientes afectadas.

La mujer, quien ya ha sido sometida a dos cirugías, manifestó su desilusión y enojo por la falta de organización en el centro asistencial. Me dicen que me van a cambiar la cita, pero no se sabe cuándo. Soy una paciente oncológica, me agoto en un viaje tan largo con tanto tráfico para venir a nada. Está bien que la doctora se enferme, eso no se puede evitar, pero deberían poner otro médico a cubrirla, recomendó.

La situación en el IHSS parece ser un problema generalizado, pues otra paciente denunció que «fueron muchos los que hoy vinieron a nada, con citas de meses que se pierden porque no sabemos hasta cuándo la pondrán de nuevo», porque es frecuente que los galenos no estén porque están con incapacidad o de vacaciones y no hay quien los cubra.

Además, una joven con una pancarta en mano expuso su indignación al recalcar que, pese a sus aportes mensuales al Seguro Social, la atención es deficiente. «No hay medicamentos, el personal es malcriado y no tiene empatía con los pacientes», denunció.

Los pacientes exigieron soluciones inmediatas a la crisis de atención en el IHSS y pidieron a las autoridades tomar medidas para garantizar el acceso oportuno a sus tratamientos. LB