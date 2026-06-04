Pacientes claman “no ser rehenes” de diferencias entre Gobierno y Médicos

Tegucigalpa – Organizaciones de pacientes y sociedad civil clamaron hoy “no ser rehenes” de las actuales diferencias entre el Gobierno y médicos.

Una coalición de pacientes pidió hoy a ambos sectores sentarse a dialogar y no detener la salud de la población hondureña.

La coalición conformada por diferentes organizaciones de pacientes se plantaron hoy ante el Hospital Escuela y clamaron respuestas integrales.

Denunciaron que existe descompensación en la salud de varios pacientes y que cada segundo aumenta el riesgo de muerte de muchos.

Los médicos agremiados hilvanan cuatro días de suspensión de labores en exigencia de pagos atrasados y frenar el despido de galenos, entre otras exigencias.

Hoy los galenos realizaron un intento de toma de carreteras en el bulevar Fuerzas Armadas de la capital hondureña, sin embargo, rápidamente fueron desalojados.

Entre tanto, las autoridades hondureñas han manifestado que no existe justificación para la suspensión de labores y han exhortado al diálogo constante.

Sin embargo, la dirigencia gremial de los médicos dice ya no confiar en acuerdos que no se cumplen, por lo que dicen se debe proceder al pago de los salarios atrasados y frenar el despido de médicos para suspender las asambleas informativas. (RO)