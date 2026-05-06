Pacho, elegido mejor jugador del Bayern-PSG por una “actuación defensiva sobresaliente”

Redacción deportes- Willian Pacho, defensa internacional ecuatoriano del París Saint-Germain, fue elegido el mejor jugador del partido de vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones contra el Bayern Múnich por parte del Grupo de Observadores Técnicos de la UEFA, que destacaron su “actuación defensiva sobresaliente”.

“Ganó todos sus duelos, realizó intercepciones importantes y fue fundamental en una excelente actuación defensiva del París Saint-Germain”, valoraron los expertos que otorgan este galardón. AD