Pablo Reyes Theodore será el nuevo fiscal del MP, adelanta Johel Zelaya

Tegucigalpa – El Fiscal General, Johel Zelaya, suspendido esta noche del cargo luego que el Congreso Nacional aceptara la denuncia de juicio político en su contra, adelantó que Pablo Emilio Reyes Theodore lo relevará en el cargo.

“Es un tipazo”, dijo Zelaya sobre Reyes Theodore y agregó que se verá si la gente dice “es el fiscal del Partido Nacional”. Pero, le deseó toda la suerte del mundo.

El abogado Pablo Emilio Reyes Theodore, integró la nómina que la Junta Proponente presentó en el pasado proceso de elección de candidatos a Fiscal General de la República. Es un abogado y notario con orientación en derecho laboral.

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Reyes Theodore tiene 43 años, fue asesor de la Junta Interventora del MP en 2013 que culminó con la salida del fiscal Ovidio Navarro.

En 2005 comenzó su carrera en el sector público como escribiente en los Juzgados de lo Civil y del Trabajo, pero renunció a la Corte Suprema de Justicia después de tres años para integrar como procurador en un bufete privado.

Entre el 2014 y 2016 fue asesor de la otrora Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), en 2017 del Servicio de Administración de Rentas (SAR), y actualmente es socio y director de una firma privada. JS