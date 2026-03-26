Pablo Emilio Reyes Theodore es el nuevo Fiscal General de Honduras

Tegucigalpa – El Congreso Nacional de Honduras juramentó la noche de este miércoles 25.03.2026. a Pablo Emilio Reyes Theodore como nuevo Fiscal General tras la destitución de Johel Zelaya a través del procedimiento de juicio político.

– Reyes Theodore estará en el cargo hasta febrero de 2029, igual periodo que le correspondía al destituido Johel Zelaya.

La decisión se produjo de forma inmediata luego de que el pleno legislativo aprobara la separación del ahora exfiscal Johel Zelaya.

Acto seguido, el diputado presidente Tomás Zambrano sometió a consideración una moción para llenar la vacante, proponiendo a Reyes Theodore como titular del ente acusador del Estado.

La moción fue respaldada por mayoría de votos, permitiendo la rápida juramentación del nuevo Fiscal General, en un movimiento que redefine la conducción del Ministerio Público en medio de tensiones políticas.

Reyes Theodore no es ajeno al proceso. En 2023 participó en la selección oficial para dirigir la Fiscalía, logrando avanzar en todas las etapas de evaluación hasta ubicarse entre los mejor calificados, con una puntuación de 75.26%. Es abogado y notario, con orientación en derecho laboral.

En aquel proceso, la nómina final de aspirantes estuvo conformada por:

Jenny Gabriela Almendárez Flores, Mario Alexis Morazán Aguilera, Marcio Cabañas Cadillo, Johel Antonio Zelaya Álvarez, Pablo Emilio Reyes Theodore.

Cabe destacar que, tras la destitución de Zelaya, surgieron expectativas en torno a la abogada Jenny Almendárez Flores, quien obtuvo la calificación más alta (95.5%) en las evaluaciones de la Junta Proponente. Sin embargo, la decisión política del Congreso se inclinó por Reyes Theodore.

La nueva designación abre un nuevo capítulo en el Ministerio Público, mientras distintos sectores analizan el alcance y las implicaciones de este relevo en la institucionalidad del país. LB