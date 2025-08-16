Ovidio, hijo del Chapo Guzmán, habría señalado a Maduro como jefe Cártel de los Soles ante autoridades de EEUU

Tegucigalpa – El narcotraficante Ovidio Guzmán López, hijo del exjefe del cártel de Sinaloa Joaquín “El Chapo” Guzmán, habría entregado información al gobierno de Estados Unidos que vinculan directamente a Nicolás Maduro como jefe del Cártel de los Soles, como viene alegando Washington por varios años.

La información fue publicada en un posteo en X por la radio ecuatoriana WRadioEc, al igual que otras radioemisoras de dicha nación sudamericana.

Igualmente fue señalado por la periodista venezolana Sebastiana Barráez con fuertes conocimientos de lo que ocurre al interior del aparato militar madurista.

Barráez en una intervención en el canal TVV, con sede en Estados Unidos, señaló que aunque hay varios exmilitares que están ofreciendo declaraciones sobre los vínculos de Maduro con el narcotráfico, el más impactante es el que ofrece el “Chapito” Guzmán.

“Lo que ha sido determinante es lo que ha podido aportar el hijo del “Chapo” Guzmán” a los fiscales estadounidenses, ya que explicó que lo aportado por los exmilitares venezolanos tiene que ver con los vínculos en Colombia, “pero ha sido fundamental lo que aporta el Chapito porque ese si tiene una conexión más extensa”, porque la clave es la droga que pasa de México a EEUU.

Indicó que antes que Maduro llegara al poder, los cárteles de la droga mexicana no operaban en territorio venezolano, todo fue con la llegada de Nicolás Maduro.

Guzmán, que se declaró culpable el pasado 11 de julio de traficar drogas a Estados Unidos, se ha convertido en un informante de los fiscales antidrogas norteamericanos y para ello el mismo gobierno norteamericano permitió que la familia cercana de uno de los llamados “Chapitos”, se trasladarán a suelo norteamericano.

El “Chapito” Ovidio, uno de los herederos del cártel de Sinaloa, cuando su padre fue capturado y extraditado a Estados Unidos, ha provocado un sismo en el mundo del narcotráfico mexicano al conocerse que su familia más cercana fue llevada a suelo norteamericano para protección, ya que indica que entregará información a las autoridades estadounidenses.

Guzmán busca evitar que la justicia norteamericana lo castigue con la cadena perpetua, tal como lo hizo con su padre Joaquín.

“El hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán habría entregado a EEUU Información que vincula al presidente venezolano, a miembros de su gobierno y a altos mandos militares con redes internacionales de tr@f1co de dr0g@s. Las autoridades norteamericanas investigan para confirmar y ampliar estas acusaciones”, fue lo posteado por la radio ecuatoriana.

EEUU apunta a Maduro

En las dos últimas semanas, el gobierno de Estados Unidos ha redoblado los ataques a Maduro, primero doblando la recompensa por su captura a 50 millones de dólares.

Posteriormente fue señalado como el jefe del Cártel de los Soles y la organización señalada como narcoterrorista.

El secretario de Estado Marco Rubio dijo que Maduro no es un presidente, sino jefe de una organización criminal de las más potentes del mundo, fugitivo de la justicia norteamericana y por ello debe ser llevado ante la justicia.

Este viernes, Washington anunció que desplegaron 4 mil militares en el Caribe para hacerle frente a los cárteles de la droga latinoamericanos, especialmente los mexicanos de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación, Unidos, así como los venezolanos Tren de Aragua y el de los Soles. (PD).