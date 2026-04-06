OV-UNAH registra 61 mujeres asesinadas este 2026

Tegucigalpa – El Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH) contabilizó este lunes que un total de 61 mujeres han sido asesinadas en el presente año en el país.

Así lo manifestó la coordinadora de la OV-UNAH, Migdonia Ayestas, quien reitero que la muerte violenta de mujeres sigue siendo un problema en el país.

Indicó que el Estado debe tener la capacidad de asegurar la vida de las mujeres en los espacios públicos de convivencia y que deben sentirse protegidas en el hogar.

Señaló que los hombres en condición de pareja, expareja y pretendientes son la principal causa de muerte violenta de una mujer con múltiples disparos, piedras y arma blanca.

Añadió que un promedio mensual de 20 mujeres han perdido la vida de manera violenta.

Ayestas promedió que cada 37 horas una mujer es asesinada en el país.

Por otro lado, detalló que en el presente año han ocurrido seis masacres a nivel nacional seis masacres con un saldo de víctimas de 21 personas. AG