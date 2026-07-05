OV-UNAH mantiene que se mantiene cifras de muertes violentas de mujeres

Tegucigalpa – La coordinadora de la Observadora de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH), Migdonia Ayestas, señaló que las cifras de muertes violentas de mujeres en el país se mantienen en comparación con el 2025.

Ayestas reaccionó a las declaraciones del ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, que aseguró que las muertes violentas de mujeres habían disminuido en comparación con el año anterior.

Sin embargo, reveló que en el primer semestre del 2025 fueron asesinadas 138 mujeres, mientras que a finales de junio, 139 murieron de manera violenta.

“No es significativa el aumento, podemos establecer que se mantiene la violencia y la criminalidad”, dijo Ayestas.

Exigió que las autoridades deben aumentar la investigación criminal, las capturas de los responsables, investigaciones y las judicializaciones de los casos para que estén a nivel de las cifras de muertes violentas.

La coordinadora de la OV-UNAH detalló que del 2005 hasta la fecha, unas ocho mil mujeres murieron en hechos violentos a mano de los criminales.

Expuso que muchas mujeres son víctimas de la violencia que ejerce la criminalidad organizada transnacional que manda mensajes en sus cuerpos.

Ayestas lamentó que se ha incrementado la saña con que pierde la vida a las mujeres como hechos donde han sido desmembradas, decapitadas, violadas, y sus cuerpos lanzados semidesnudas a espacios públicos dentro de un saco.

“Han aumentado la saña con que se le quita la vida a las mujeres, es decir, se vuelven más crueles e inhumanos los hombres que están matando a las mujeres”, reprochó.

Se preguntó si el Estado tiene los recursos adecuados para tener buenos investigadores criminales para determinar quienes son los responsables de estos hechos, los jueces estarán capacitados para juzgar con perspectiva de género y si se ha aumentado o no la capacidad investigativa.

Opinó que el pasado gobierno no pudo mediante la medida del estado de excepción controlar las maras, pandillas y estructuras criminales; que la situación es igual o peor. AG