OV-UNAH contabiliza muerte violenta de 135 mujeres durante los primeros seis meses

Tegucigalpa – El Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH) contabiliza la muerte violenta de 135 mujeres en el presente año.

La coordinadora de la OV-UNAH, Migdonia Ayestas, manifestó que la mayoría de los casos de femicidios suceden a manos de la pareja o en el seno familiar.

Detalló que los municipios del Distrito Central, San Pedro Sula, Choloma, Catacamas, Juticalpa y Trujillo son las zonas donde más casos de femicidios se registran.

Ayestas expresó su preocupación en el caso de Trujillo donde ya hay 10 casos de femicidios.

Sostuvo que ahora se requiere de investigación científica criminal para judicializar estos casos tras aumentar las penas mediante reformas.

Reiteró que el 95 % de los casos de femicidios quedan en impunidad.

Por otro lado, respaldó la iniciativa de la Ley de Alerta Morada para agilizar el proceso de investigación en casos de muertes violentas de mujeres.

Expuso que las mujeres son raptadas primero y posteriormente, aparece su cuerpo sin vida en un espacio público.

Explicó que con esta ley se activa el sistema de seguridad para la búsqueda pronta cuando se reporta la denuncia y no se tendrá que esperar durante varias horas para empezar las labores de hallazgo. AG