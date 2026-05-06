OV-UNAH contabiliza 84 muertes de mujeres en este año

Tegucigalpa – La directora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH), Migdonia Ayestas informó que esa institución registra 84 muertes violentas de mujeres en este presente año.

Afirmó que lo que preocupa es que las féminas están siendo asesinadas con saña, las decapitan, las queman y sufren de violencia sexual.

“Es importante que se analice lo que está pasando porque son las parejas, exparejas y amigos los que están matando a las mujeres”, sostuvo.

Agregó que 265 mujeres fueron asesinadas en 2025, por lo que la tendencia en este 2026 es que se va a sobrepasar esa cifra.

Lamentó que los hombres están causando la muerte más allá del dolor de las familias.

“No es cierto que a las mujeres las estén matando por narcotráfico, hay involucramiento sí, pero el 62 % de los sucesos es producto de los femicidios”, arguyó.

El llamado es a las autoridades que busquen las políticas públicas para bajar los índices de impunidad e impulsar una investigación que dé con el paradero de los responsables de los crímenes y así poder reducir este tipo de hechos que se ensanchan con uno de los sectores más vulnerables del país. IR