OV-UNAH advierte que mujeres son utilizadas como “mulas” en el narcotráfico

Tegucigalpa – La coordinadora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (OV-UNAH), Migdonia Ayestas, advirtió este martes que las mujeres están siendo utilizadas como “mulas” en el narcotráfico.

“Es una problemática que estamos investigando, las mujeres no son utilizadas solo para trata de personas, sino también como mulas en el narcotráfico”, dijo al noticiero TN5.

Comentó que la participación de la mujer en el narcotráfico ya no solo se limita a ingresar drogas a las cárceles, sino que son reclutadas para servir como “mulas”.

Ayestas indicó que las mujeres participan ya sea por amor, amenazas o coacción de parte de sus parejas.

Aseveró que los hombres aplican la “masculinidad tóxica” en la que ejercen el poder para controlar y obligar a las mujeres a desarrollar estas actividades criminales a pesar que ellos saben que es un delito para mantener esos negocios ilícitos.

Exhortó a las autoridades a lograr una estrategia en la que el país avance en el control del narcotráfico, especialmente la siembra de la planta de cocaína.

Reveló que el municipio de Iriona se ha convertido en el epicentro de la siembra de la planta de coca hasta la producción y comercialización.

Además, señaló que las mujeres participan en el narcotráfico porque son jefas de hogar solitarias y tienen que buscar una forma de trabajo para llevar pan a su casa.

Ayestas clamó a avanzar en la investigación para que no se siga reclutando más mujeres o se involucren más en estas actividades ilícitas.

En otro tema, detalló que ha habido 28 casos de femicidios en el presente mes, misma cifra registrada en mayo.

Añadió que solo en el presente año, 139 mujeres han sido asesinadas, es decir que en promedio de cada 31 horas se pierde la vida de una mujer. AG