Ouahbi admite que Francia mereció ganar, pero confía en derrotarla en el próximo Mundial

Boston (EE.UU.) – El seleccionador de Marruecos, Mohamed Ouahbi, admitió que Francia fue «la selección más potente» y mereció ganar este jueves, pero demostró su ánimo de revancha, diciendo que confía en poder derrotarla en el Mundial 2030.

«Queda claro que Francia hoy ha sido la selección más potente, pero creo que podemos llegar más lejos y quizás eliminarlos dentro de cuatro años», dijo el técnico en la rueda de prensa posterior a la eliminación.

Francia derrotó por 2-0 a Marruecos en Boston, con goles de Kylian Mbappé y Ousmane Dembélé, en la reedición de una de las semifinales de Catar 2022, que también se saldó con victoria francesa.

Aunque Ouahbi confesó el sabor amargo del resultado, destacó que Francia había sido muy superior a ellos con balón y sin él, y solo les queda aprender del golpe.

«La primera mitad ha sido muy complicada. La selección francesa dominaba el balón. Nos han generado muchísimos problemas en los laterales con distintos jugadores y también por el carril central», indicó, asegurando que la ligera mejoría en la segunda no fue suficiente.

Sin embargo, Ouahbi pidió a sus jugadores que salieran con la cabeza alta por el Mundial que han realizado, alcanzando por segunda vez en la historia de Marruecos los cuartos de final.

Además, precisó que el objetivo durante el torneo fue mejorar el resultado de Catar 2022 y levantar el título.

«Tenemos un equipo que puede hacer realidad muchos sueños en el futuro y ganar trofeos. Estamos en el camino correcto», aseguró.

Antes de su derrota ante Francia, Marruecos eliminó a Canadá y a Países Bajos -en penaltis-. En la fase de grupos finalizó en segunda posición, igualado a siete puntos con Brasil. EFE