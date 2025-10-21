Otro sismo se siente en Trojes, El Paraíso    

Tegucigalpa– La mañana de este martes, se reportó un sismo de 4.2 que sacudió la comunidad de Trojes, El Paraíso, colindante con Nicaragua.

De acuerdo con la información, el epicentro del movimiento telúrico fue en el vecino país de Nicaragua y se sintió en esa zona fronteriza.

El temblor provocó nuevamente nerviosismo entre los vecinos del lugar que reportaron que se sintió con fuerza.

De momento, no se reportan daños mayores.

El lunes se registró un sismo de 4.5 en el municipio de Trojes, por lo que las alarmas entre la población del oriente del país.

Las autoridades de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), piden a la población que ante los movimientos telúricos siga las recomendaciones del caso. IR