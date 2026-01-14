Otro sismo de 3.6 se registra en el Caribe de Honduras

Tegucigalpa – El Centro Nacional de Estudios Atmosféricos, Oceánicos y Sísmicos (Cenaos), informó este miércoles sobre un sismo de 3.6 suscitado a 49 km de Puerto Cortés.

– El fin de semana se registró un sismo de 5 grados en la escala de Richter en la misma zona.

De acuerdo al reporte de la Unidad de Sismología de Copeco, el movimiento telúrico se registró a las 8:41 de la mañana con una profundidad de 3 kilómetros.

Hasta el momento no se reportan mayores incidencias tras el movimiento telúrico.

Belice y Guatemala también reportan que fueron afectados por el movimiento telúrico.

Aunque Honduras no es un país altamente sísmico, si tiene fallas geológicas que pueden causar daños como la de Coco y Caribe y la denominada franja de fuego. IR