Otro menor desaparecido tras ser arrastrado por corriente en Jesús de Otoro, Intibucá

Tegucigalpa– Los miembros del Cuerpo de Bomberos realizan la búsqueda de un menor de 10 años arrastrado por una corriente en Jesús de Otoro, en el departamento de Intibucá.

El menor identificado como Yahir de 10 años, fue arrastrado por una corriente en Masaragua cuando recolectaba agua.

Los vecinos se han sumado a la búsqueda del niño que no ha sido encontrado hasta el momento.

Suman cuatro los menores que han fallecido producto de las lluvias en el presente año en Honduras.

Uno de los menores que fue arrastrado por la corriente de un crique en San Pedro Sula, y donde murió otro joven de 18 años y un agente policial no ha sido encontrado, la angustia de la familia se mantiene viva al no poder darle cristiana sepultura. IR