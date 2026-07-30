Otro hombre es asesinado en la colonia Villanueva de la capital

Tegucigalpa– El cuerpo sin vida de un hombre fue encontrado este jueves sobre unas gradas de cemento en la colonia Villanueva, en la capital hondureña.

La víctima fue identificada de manera preliminar como Marcelo Sánchez Hernández, de 36 años de edad, cuyo cadáver permanecía en el lugar mientras las autoridades realizaban el reconocimiento legal y las primeras diligencias investigativas.

Según se informó el hombre presenta un disparo en la cabeza, otra muerte violenta que se suma a las estadísticas.

En ese sentido, las autoridades mantienen abiertas varias líneas de investigación para determinar las circunstancias en las que ocurrió el deceso.

Agentes policiales acordonaron la escena para preservar posibles evidencias, mientras equipos de Medicina Forense efectuaron el levantamiento cadavérico para trasladar el cuerpo a la morgue capitalina, donde se practicará la autopsia correspondiente. IR