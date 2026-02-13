Otro fuerte aumento registrarán los combustibles a partir del lunes

Tegucigalpa – Desde el lunes 16 al domingo 22 de febrero de 2026, los precios de los combustibles registrarán un alza de más de dos lempiras, informó hoy la Secretaría de Energía.

Con este incremento se concretará la cuarta semana consecutiva en que los precios de los combustibles van en alza.

En ese sentido, la gasolina súper registrará una alza de 2.02 lempiras, su nuevo precio será de 104.36 lempiras a contar del lunes.

Mientras que la gasolina regular incrementará 1.47 lempiras por lo que su valor será de 93.63 lempiras el galón.

El Director General de Hidrocarburos y Biocombustibles de la Secretaría de Energía, Carlos Posas explica el porqué los fuertes incrementos a los combustibles, pese a que el petróleo tiene un precio relativamente aceptable. #ProcesoDigital pic.twitter.com/ZySqSC9a6u — Proceso Digital (@ProcesoDigital) February 13, 2026

En el caso del queroseno, su nuevo valor será de 80.42 lempiras tras reportar una alza de 2.21 lempiras.

En cuanto al diésel, este tendrá un incremento de 1.49 lempiras y su precio será de 88.09 lempiras el galón.

Mientras el GLP doméstico, se mantiene congelado en 238.13 lempiras debido al congelamiento anual.

Asimismo, el GLP vehicular experimentará una alza de 0.25 centavos, su nuevo precio será 44.64 lempiras. IR