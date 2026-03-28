Otro fuerte aumento, diésel subirá más de 9 lempiras y gasolina súper más de seis lempiras

Tegucigalpa – Los precios de los combustibles registrarán otra fuerte alza que oscila entre los seis y 13 lempiras a partir del lunes 30 de marzo al domingo 5 de abril de 2026, informó hoy sábado la Secretaría de Energía.

-El queroseno como siempre sufre el mayor alza con 13.82 lempiras.

Las autoridades señalaron que el aumento se debe al conflicto en Oriente Medio.

En ese sentido, la gasolina súper registrará un alza de 6.80 lempiras, su nuevo precio será de 127.48 lempiras a contar del lunes.

Mientras que la gasolina regular incrementará 5.72 lempiras por lo que su valor será de 112.07 lempiras el galón.

En el caso del queroseno, su nuevo valor será de 125.67 lempiras tras reportar una alza de 13.82 lempiras.

En cuanto al diésel, este tendrá un incremento de 9.83 lempiras y su precio será de 118.09 lempiras el galón.

Mientras el GLP doméstico, se mantiene congelado en 238.13 lempiras debido al congelamiento anual.

Asimismo, el GLP vehicular experimentará un alza de 1.60 lempiras, su nuevo precio será 48.68 lempiras.

La guerra desatada por el ataque de la alianza Estados Unidos e Israel contra Irán desató las alzas en el precio del petróleo debido a que en la zona se encuentra el Golfo Pérsico, uno de los mayores productores de petróleo y gas del mundo.

La crisis se agudizó porque en la zona se encuentra el estrecho de Ormuz, una franja por donde circula el 20 % del petróleo y el 25 % del gas que consume el mundo y el mismo se encuentra virtualmente cerrado, ya que Irán mantiene un control y amenaza con fuego el tránsito de los súper tanqueros que transportan petróleo y gas. IR