Otra mujer, la segunda víctima mortal tras balacera en Catacamas

Tegucigalpa – Angie Yaneth López, de 18 años, falleció este miércoles luego de no ser trasladada a tiempo por falta de cupos desde Catacamas, Olancho, hacia el Hospital Escuela en Tegucigalpa, donde recibiría atención especializada, según informaron sus familiares.

La joven había resultado gravemente herida en un atentado criminal registrado el martes donde Mary Medina también perdió la vida en el lugar de los hechos.

Las féminas estaban en el interior del comercio de nombre “Victoria Store” al momento de la balacera.

La joven fue trasladada a un centro asistencial de esa localidad donde hoy perdió la vida.

Según se informó, la tercera persona herida en la balacera se encuentra recuperándose en el centro asistencial de la capital.

Las muertes de mujeres no cesan en este país centroamericano, donde en el presente año suman 70 las muertes violentas de las féminas. IR