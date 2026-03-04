Una mujer es asesinada en la capital y otra jovencita en Copán

Tegucigalpa– Una mujer fue asesinada en la colonia Sagastume de la capital hondureña y otra jovencita en el departamento de Copán.

Hasta el momento se desconoce la identidad de la víctima.

Datos preliminares indican que la fémina habría sido sacada de su casa y posteriormente asesinada en esa zona de la capital.

El cuerpo presentaba dos disparos en su rostro, la fémina vestía una pijama color azul y brasier color negro.

Agentes policiales se apersonaron a la zona para acordonar la escena del crimen e iniciar con las primeras pesquisas del hecho violento.

Asimismo, en Copán fue encontrado el cuerpo de una joven de 20 años identificada como Dayanara.

El cuerpo fue encontrado en medio de la maleza en un sector de la Entrada, Copán.

Honduras registra 39 muertes de mujeres de forma violenta en el presente año, según organizaciones feministas. IR