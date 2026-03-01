Otra fémina es asesinada en la capital hondureña

Tegucigalpa – Una mujer fue asesinada a disparos la madrugada de este domingo en la colonia Trinidad de Tegucigalpa.

La víctima fue identificada como Maritza Suyapa Andino, de 46 años.

Según reportes, la fallecida se dirigía hacia su vivienda cuando sujetos desconocidos la interceptaron y dispararon en reiteradas ocasiones hasta quitarle la vida.

Agentes llegaron a la zona para acordonar la escena e iniciar las investigaciones.

La fémina se dedicaba a la recolección de botellas plásticas por lo que se desconoce quien le quitó la vida.

Honduras registra más de 30 muertes de mujeres violentas a nivel nacional en el presente año. IR