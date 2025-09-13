Otorgan primera entrega del premio “Juan López” a la familia del ambientalista

Tegucigalpa – La familia del ambientalista Juan López recibió este viernes la primera edición de la entrega del premio “Juan López” al compromiso cristiano por la justicia y la paz.

La esposa de Juan López, Thelma Marina Peña Oliva, y sus hijas Claudia Yadira y Julia Lineth López Peña, recibieron el galardón y el reconocimiento de la lucha del ambientalista.

El reconocimiento lo entregó la Conferencia Episcopal de Honduras (CEH) en colaboración con la Universidad Católica de Honduras (Unicah) para honrar y perpetuar la memoria de Juan López como un hombre de ejemplo de fe, valentía social y servicio al prójimo.

Juan López fue un defensor del medioambiente que fue asesinado el 14 de septiembre en el municipio de Tocoa. Fue una figura reconocida en la defensa de los bienes comunes y promotor de la ecología integral, educador y delegado de la palabra de Dios.

La esposa del ambientalista Juan López, Thelma Marina Peña, al recibir el premio "Juan López" que entrega la Conferencia Episcopal de Honduras (CEH) en colaboración con la Universidad Católica pic.twitter.com/phJGJfrHZq — Proceso Digital (@ProcesoDigital) September 13, 2025

La esposa de Juan López, Thelma Marina Peña, manifestó que no es fácil estar presente al recibir este premio sin la presencia física de su esposo.

“Me duele ir a la iglesia, sé que allí lo asesinaron, pero eso también me da fuerza para seguir adelante, como Juan me decía que si a él le pasaba algo sé que vos vas a salir adelante”, expresó.

Mientras que el arzobispo de Tegucigalpa, Vicente Nácher, comentó que la memoria y las causas de Juan López siguen vivas en Honduras señalando que el “olvido es una forma de asesinato”.

El monseñor Vicente Nácher señala sobre la entrega de la primera edición "Juan López" y señala que su memoria y sus causas siguen vivas pic.twitter.com/Cn8106gccN — Proceso Digital (@ProcesoDigital) September 13, 2025

“No olvidemos nunca la causa de Juan López, ni la de tantos otros que también han defendido los derechos humanos”, dijo a periodistas. AG