Otorgan premio Álvaro Contreras a periodista Lucía Alvarado

Tegucigalpa – El máximo galardón que otorga el Colegio de Periodistas de Honduras (CPH), recae en este periodo 2026-2027, en la colega periodista Lucía Alvarado Alonzo.

– Alvarado Alonso es una destacada periodista con una larga trayectoria en medios radiales.

Para el CPH es un honor que una de nuestras agremiadas se haya hecho acreedora, merecidamente, al reconocimiento más importante que otorga nuestro colegio, señala el escrito.

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Este reconocimiento constituye el máximo y más importante galardón que se otorga a un periodista en Honduras, representando un altísimo honor dentro del ejercicio profesional, al distinguir trayectorias marcadas por la ética, la excelencia y el compromiso con la verdad.

La licenciada Alvarado Alonzo ha construido una destacada carrera de más de tres décadas, caracterizada por su responsabilidad informativa, credibilidad y servicio permanente a la sociedad hondureña, cualidades que reflejan los valores del ilustre periodista Álvaro Contreras.

La ceremonia de entrega se realizará el 25 de mayo de 2026, en el marco del Día del Periodista Hondureño, en la ciudad de Tegucigalpa. IR