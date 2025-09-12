Otorgan arresto domiciliario a Perfecto, uno de los presuntos de atentar contra Mel Zelaya, según la defensa

Tegucigalpa – Un juez de Letras otorgó este viernes un cambio de medidas a uno de los cuatro implicados de supuestamente complotar para atentar contra la vida del expresidente Manuel Zelaya Rosales (2006-junio de 2009).

El imputado beneficiado es Perfecto de Jesús Enamorado Paz, acusado de la comisión de los delitos de actos preparatorios punibles, asociación terrorista, terrorismo y tentativa de homicidio.

Así lo manifestó el apoderado legal Carlos Midence, quien dijo que el juzgado le reconoció el derecho de estar con la medida de arresto domiciliario.

“Él estará gozando de su familia, al cuidado de sus hijas, nietas y esposa porque es inocente hasta el momento”, dijo a periodistas que cubren la fuente judicial.

Comentó que se debe hacer el trámite en los juzgados que su cliente sea excarcelado señalando que las próximas fechas son días feriados.

Midence indicó que el juzgado valoró en el cambio de medidas la ley y los derechos humanos de su representado.

Perfecto de Jesús Enamorado Paz, Antonio David Kattán Rivera, Arcadio Corrales Estrada y Gerardo Galeano son señalados por el Ministerio Público de presuntamente de planificar un intento de asesinar al expresidente Mel Zelaya y desestabilizar el gobierno de Xiomara Castro. AG