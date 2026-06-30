Otorgan cambio de medidas a exjuez Marco Vallecillo tras pagar fianza de L. 1 millón

Tegucigalpa – La justicia hondureña determinó otorgar cambio de medidas a la prisión que guardaba el exjuez Marco Antonio Vallecillo, acusado por extorsión, al tiempo que ordenó una fianza de 1 millón de lempiras.

La portavoz de los juzgados capitalinos, Bárbara Castillo detalló que la Sala III del Tribunal de Sentencia celebró audiencia de revisión de medidas para el exjuez Vallecillo a solicitud de su equipo de defensa, a quien el Ministerio Público acusa por el delito de extorsión.

La decisión judicial ordena el cambio de la medida de prisión preventiva a medidas cautelares estipuladas en el artículo 173 del Código Procesal Penal que consisten en no salir del país, presentarse una vez por semana a firmar el libro de control en los juzgados, quedar bajo el ciudadano y vigilancia de los apoderados legales, no tener comunicación con los demás coimputados, ni asistir a determinados lugares.

Asimismo, la defensa ofertó el pago de una fianza de un millón de lempiras que se hará efectiva este martes para ser acreditado ante la secretaría de los tribunales de la República y así emitir las respectivas notas de excarcelación.

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El exfuncionario judicial recupera su libertad, luego de permanecer privado de ella desde su captura, ocurrida el 17 de agosto de 2024.

Cabe recordar que Vallecillo se sometió a la etapa del juicio oral, que queda anulada y que el Ministerio Público reinicie las investigaciones desde cero si desea mantener la causa penal al no seguir el debido proceso y violentar garantías del imputado.

El ente acusador del Estado deberá presentar formalmente una solicitud de antejuicio ante los Juzgados en materia de Criminalidad Organizada si quiere emitir requerimiento fiscal. JS