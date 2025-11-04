Osman Chávez afirma que no renunciará a Comisión Permanente

Tegucigalpa – El diputado del Congreso Nacional, Osman Chávez dijo este martes que no renunciará a Comisión Permanente, tal como se lo pide el directorio de la Democracia Cristiana (DC), el partido que recientemente lo acogió, tras haber llegado al Legislativo a través del Partido Salvador de Honduras (PSH).

(Leer) Dirigencia de DC pide a Osman Chávez que renuncie a la Comisión Permanente

Chávez defendió que no cree necesario renunciar sin que se le dé la oportunidad de demostrar por qué está allí y cuál es el objetivo, el que aseguró es “asegurar que la comisión cumpla conforme a ley todo lo que está en su facultad hacer y nada más que eso”.

El parlamentario afirmó que la DC no le ha hecho la petición de renuncia por escrito y que únicamente recibió una llamada telefónica.Además, Chávez quien buscará la reelección desde la DC, “quiere que la DC entienda su rol y que mi compromiso no es con ningún partido y yo lo he venido demostrando, no soy Libre (Libertad y Refundación), ni Liberal ni nacionalista, sino que mi compromiso es con Honduras”, dijo. VC