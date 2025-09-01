Osaka tumba a Gauff en octavos y presenta su candidatura al Abierto de Estados Unidos

Nueva York – La japonesa Naomi Osaka confirmó este lunes su excelente momento al eliminar a la estadounidense Coco Gauff, número 3 del mundo, en el Abierto de Estados Unidos, avanzando a unos cuartos de final de ‘Grand Slam’ por primera vez desde Australia en 2021.

Osaka, cuatro veces ganadora de un ‘grande’ y actual 24 del mundo, se deshizo de Gauff por 6-3 y 6-2 en una hora y cuatro minutos. En cuartos de final, la japonesa jugará con la ganadora del duelo entre la checa Karolina Muchova y la ucraniana Marta Kostyuk.

Osaka y Gauff se enfrentaron por primera vez en 2019 en el mismo escenario que hoy: el Arthur Ashe Stadium. La japonesa vivía en la cúspide del tenis y la estadounidense, que tenía 15 años, irrumpía como la nueva promesa de este deporte.

Seis años después, Osaka volvió a salir vencedora del duelo, con la misma contundencia.

Osaka sorprendió a Gauff, campeona en Nueva York en 2023, con un ‘break’ en el juego inicial. Con esa ventaja transitó el set sin apuros hasta lograr un segundo quiebre con 5-3 al resto.

Fue un golpe para Gauff, que cedió ese juego y el set de la peor manera, con una doble falta, después de haber llorado en rondas anteriores del torneo por sus problemas con el saque.

En el segundo set, con 3-2 al servicio, Gauff volvió a entregar su saque. Pasó el siguiente cambio de lado tras el ‘break’ con la mirada perdida en el infinito, totalmente fuera del partido, y ya no volvió a ganar un solo juego.

Osaka encadenó los juegos restantes hasta cerrar el 6-2 con otro quiebre, ante una Gauff completamente entregada.

«Soy un poco sensible y no quiero llorar, pero honestamente, me he divertido muchísimo aquí», afirmó Osaka después del partido.

Osaka, campeona del Abierto de Estados Unidos en 2018 y 2020, no alcanzaba unos cuartos de final de ‘Grand Slam’ desde Australia 2021, torneo que acabó ganando. Desde entonces, en una docena de participaciones, nunca había pasado de la tercera ronda.

«Un gran agradecimiento a mi equipo. Hemos pasado por muchas cosas, y no siempre ha sido fácil», añadió.

La japonesa mantiene un pleno impecable una vez llega a cuartos de final de un ‘grande’: las cuatro veces que alcanzado esa instancia (Nueva York 2018 y 2020, Melbourne 2019 y 2021) acabó coronándose campeona. EFE