Organizaciones registran 27 muertes violentas de personas LGBTI a nivel nacional en 2026

Tegucigalpa – El Observatorio de Violencia Social y Género de Cattrachas alertó una crisis marcada por la impunidad en Honduras al reportar 27 muertes violentas de personas LGBTI en lo que va del año.

Seydi Irías, representante del observatorio, señaló que los niveles de violencia contra personas de este grupo responden al incremento de la discriminación y la falta de condenas para los responsables de estos crímenes.

La representante de Cattrachas indicó que únicamente se han logrado dos sentencias en las que se aplicó el agravante relacionado con discriminación y prejuicio por el asesinato de un miembro de la comunidad.

«Si no se cumple esa tipificación, entonces no hay prevención y no hay un disuasivo con el tema de la impunidad. Lamentablemente esto se sigue repitiendo porque no se cuestiona el machismo, la violencia patriarcal y las relaciones de poder», manifestó.

La representante del observatorio indicó que existen limitaciones en áreas como Medicina Forense y que se requiere una mayor inversión para garantizar investigaciones completas.

Además, identificó el control territorial ejercido por estructuras criminales como uno de los factores que continúa impulsando la violencia en diferentes zonas del país.

Explicó que departamentos como Cortés y Francisco Morazán históricamente concentran altos niveles de violencia, pero que otros territorios como Olancho, La Ceiba y Yoro también han mostrado incrementos.

Las organizaciones han documentado casos donde los cuerpos de mujeres y personas LGBTI son utilizados por grupos criminales como mecanismos de intimidación y control social, reflejado en hechos de extrema violencia.

«Lo que estamos viendo es una violencia femicida sostenida y estructural en el caso de las mujeres. La violencia contra las personas LGBTI es vista como desechable», señaló Irías. AD