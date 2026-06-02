Organizaciones magisteriales se agrupan a nivel nacional para iniciar jornadas de protestas

Tegucigalpa– Las diversas organizaciones magisteriales del país comenzaron a agruparse y coordinar acciones de protesta ante el anunciado paro nacional, luego de considerar fallidas las negociaciones sostenidas en la Mesa de Diálogo instalada por el gobierno del presidente Nasry Asfura.

Desde tempranas horas, docentes afiliados a distintos colegios magisteriales iniciaron reuniones y jornadas de organización con el objetivo de definir las acciones que desarrollarán en el marco de las protestas convocadas a nivel nacional.

Los educadores argumentan que la decisión de movilizarse responde a la falta de respuestas concretas por parte de las autoridades respecto al cumplimiento de compromisos adquiridos durante las conversaciones sostenidas con representantes del sector.

Entre las principales demandas del magisterio figura el pago efectivo del reajuste salarial, una promesa que, según los docentes, fue anunciada por el gobierno a través de la titular de la Secretaría de Educación, pero que aún no se ha materializado.

Los dirigentes magisteriales sostienen que la falta de avances en este tema provocó el rompimiento de los acuerdos y generó el descontento que ahora se traduce en acciones de presión a nivel nacional.

Como consecuencia de las protestas, las actividades académicas permanecerán suspendidas en numerosos centros educativos del país, afectando temporalmente el desarrollo normal de las clases.

Los docentes aseguraron que mantendrán las medidas hasta obtener respuestas satisfactorias a sus planteamientos, especialmente en lo relacionado con el reajuste salarial y otros temas vinculados a las condiciones laborales del gremio. IR