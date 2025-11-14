Organizaciones feministas se movilizan en la capital para exigir respeto a la vida de las mujeres

Tegucigalpa– Vestidas de morado, las organizaciones de mujeres llegan hasta las instalaciones de la Iglesia Medalla Milagrosa de donde realizarán la marcha hacia el Ministerio Público.

Son más de 400 mujeres las convocadas para exigir por el respeto a la vida de las mujeres.

Honduras registra 219 casos de femicidios se reportan en Honduras, el 95% de estas muertes están en la impunidad.

La acción se lleva a cabo en el marco del Día de la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres que se celebra cada 25 de noviembre.

“Exigimos a todos los poderes del Estado la protección de las mujeres en Honduras”, apuntaron las mujeres. IR