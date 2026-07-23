Organizaciones feministas alertan por extrema crueldad en los femicidios en Honduras

Tegucigalpa – Organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres expresaron su preocupación por los altos niveles de violencia con los que se cometen femicidios en Honduras, al advertir que refleja desprotección hacia las mujeres en el país.

La coordinadora del Movimiento Mujeres por la Paz «Visitación Padilla», Cristina Alvarado, lamentó la normalización de esta problemática y como los casos presentan niveles cada vez mayores de odio en ellos.

“Ningún homicidio se compara con el femicidio. Porque cuando se le arrebata la vida a una mujer es con una crueldad extrema. Son 20 disparos, son 15 puñaladas” manifestó la lider feminista.

Alvarado señaló que, según datos revisados junto al Observatorio Nacional de la Violencia, por estos niveles de crueldad Honduras se ubica entre los países más letales de América Latina para las mujeres.

«Lo más terrible son los niveles de saña, de tortura, de crueldad. Son escenas dantescas, miembros cortados, personas quemadas», expresó.

Además, llamó a las instituciones encargadas de la seguridad y la investigación criminal para fortalecer la capacitación de sus agentes en la aplicación de protocolos especializados para la investigación.

Finalmente, recordó que la legislación hondureña establece que toda muerte violenta de una mujer debe investigarse inicialmente bajo la figura de femicidio, con el fin de garantizar un abordaje adecuado de estos casos y evitar la impunidad. AD