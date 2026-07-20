Organizaciones exigen acciones urgentes ante el aumento de feminicidios en Honduras

Tegucigalpa- La directora de la Asociación Calidad de Vida, Ana Cruz, expresó su preocupación por el incremento de la violencia contra las mujeres en Honduras, luego de que durante el fin de semana se reportaran tres muertes violentas de mujeres en diferentes sectores del país.

La defensora de derechos humanos hizo un llamado a las autoridades para fortalecer las acciones de prevención e investigación, al considerar que la respuesta del Estado sigue siendo insuficiente frente a la magnitud de la problemática.

Cruz señaló que es indispensable implementar medidas integrales, fortalecer las investigaciones con respaldo científico y garantizar que las pruebas recabadas permitan judicializar los casos de manera efectiva, evitando que sean desestimados en los tribunales.

Asimismo, pidió a las instituciones del Estado emitir pronunciamientos públicos de condena y brindar acompañamiento a las familias de las víctimas durante el proceso de búsqueda de justicia.

«Nos gustaría que, por ejemplo, hubiera un pronunciamiento público y un acompañamiento a los familiares de las víctimas, que hoy enfrentan ese dolor y mantienen la esperanza de tener acceso a la justicia que tanto se desea», manifestó.

De acuerdo con Ana Cruz, más de 160 feminicidios se han registrado en Honduras desde el inicio del año hasta la fecha, una cifra que, afirmó, refleja la necesidad de reforzar las políticas de protección para las mujeres y combatir la impunidad que rodea estos crímenes.LB