Organizaciones de sociedad civil piden a presidenta Castro eliminar estado de excepción antes de las elecciones

Tegucigalpa – Varias organizaciones pidieron a la presidenta Xiomara Castro eliminar el estado de excepción que considera ya permanente como un mecanismo que garantice las elecciones generales y democráticas.

En una carta dirigida a la mandataria Castro, las organizaciones remitieron a la gobernante el documento “Gobierno de la República debe garantizar elecciones generales, democráticas, eliminando el permanente estado de excepción”, señalando que la petición la hacen imbuidos del derecho legítimo a opinar en temas que tiene que ver con la seguridad.

El documento establece que fundamentan la petición de suspender el estado de excepción antes de los comicios del 30 de noviembre por considerar que es un “factor de alto riesgo para la seguridad ciudadana”.

Señalaron las organizaciones que son testigos que las medidas del estado de excepción ha puesto en “situación de miedo permanente a poblaciones empobrecidas” de los barrios y colonias a las cuales ingresan las autoridades policiales “causando daños personales materiales y pecuniario”.

Entre las organizaciones firmantes de la carta y el documento está el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC) de la Compañía de Jesús, el Centro de Derechos de Mujeres (CDM), Cristosal, entre otras (PD).