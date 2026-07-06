Organizaciones de personas con discapacidad protestan frente a la Sesal, para exigir restablecimiento de fondos

Tegucigalpa – Organizaciones que atienden a personas con discapacidad realizaron este lunes un plantón frente a la Secretaría de Salud (Sesal), para exigir el restablecimiento de los fondos destinados a sus programas, al denunciar que la institución está negando de forma arbitraria acuerdos vigentes desde hace varios años.

Durante la protesta, representantes de las organizaciones manifestaron que la suspensión de las transferencias afecta recursos que ya fueron aprobados en el Presupuesto General de la República, situación que pone en riesgo la continuidad de los servicios que brindan a niños y jóvenes con discapacidad.

«Las manifestaciones son porque la Sesal de forma arbitraria está negando acuerdos que tenemos desde hace años. Simplemente nos están dejando sin los recursos que ya están aprobados en el Presupuesto Nacional. No somos un gasto, somos instituciones que estamos al servicio de muchos niños y jóvenes que necesitan nuestros servicios», expresó una de las representantes del sector.

Las organizaciones señalaron que son varias las instituciones afectadas por esta situación y advirtieron que, de no restablecerse las transferencias, cientos de beneficiarios podrían quedarse sin atención en programas de rehabilitación y otros servicios especializados en diferentes regiones del país.

Asimismo, informaron que una comisión de representantes ingresó a las instalaciones de la Secretaría de Salud para sostener un diálogo con las autoridades, con el objetivo de alcanzar un acuerdo que permita garantizar la continuidad del financiamiento y evitar la interrupción de la atención que reciben las personas con discapacidad.

Los quejosos esperan una respuesta favorable tras el diálogo que ya ha iniciado, al tiempo que advierten que de no lograr que las autoridades atiendan su petición seguirá la presión ya que no pueden sostener sus servicios sin los recursos requeridos. LB