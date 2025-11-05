Organizaciones de mujeres protestan en los bajos del CN exigiendo pacto social

Tegucigalpa – Un grupo de mujeres realizan este miércoles una protesta en los bajos del Congreso Nacional para exigir a los presidenciables que se comprometan con un pacto social por el derecho de este grupo de la sociedad hondureña.

La codirectora del Centro de Estudios de la Mujer (CEM-H), Suyapa Martínez, vaticinó que habrás más muerte de mujeres por la polarización de la contienda electoral.

Criticó al Fiscal General, Johel Antonio Zelaya, por dedicarse a otros asuntos y no atender el problema de los feminicidios y la violencia contra la mujer.

Además, pidió al Congreso Nacional que apruebe un presupuesto adicional al Poder Judicial para que cree más juzgados especializados en violencia doméstica.

Martínez detalló que el sistema de emergencia 911 registra 80 mil llamadas por casos de violencia doméstica, y que solo llega a los juzgados unos 12 mil.

También demandó una política pública de los cuidados debido a que las mujeres se sobrecargan a sus hijos y no sabe con quién dejar sus hijos al cuidado o familiares con necesidades especiales. AG