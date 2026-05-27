Organizaciones de mujeres hacen plantón frente a la CSJ para exigir justicia por femicidios

Tegucigalpa – En las afueras de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), un grupo de feministas realizaron este miércoles un plantón para exigir justicia por los femicidios registrados en el país y demandar acciones urgentes contra la violencia de género.

– Suman 108 las féminas asesinadas en el presente año, según las organizaciones de mujeres.

Durante la protesta, las manifestantes denunciaron que las muertes violentas de mujeres ya superan las 108 víctimas en lo que va del año, situación que calificaron como alarmante y reflejo de la falta de respuestas efectivas por parte de las autoridades.

Con pancartas, consignas y llamados de justicia, las protestantes exigieron investigaciones rápidas y castigo para los responsables de los crímenes contra mujeres, así como mayores medidas de prevención y protección para las víctimas de violencia.

Las organizaciones feministas también reclamaron el fortalecimiento de las políticas públicas orientadas a combatir la violencia machista y garantizar acceso a la justicia para las familias afectadas por los femicidios.

El plantón se desarrolló de forma pacífica mientras las manifestantes reiteraban su llamado al Estado hondureño para actuar de manera inmediata frente al incremento de la violencia contra las mujeres. IR