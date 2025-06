Hondureños en EEUU piden auxilio ante redadas y constantes amenazas

Tegucigalpa – En medio de una creciente ola de temor e incertidumbre, el presidente de la organización Francisco Morazán, Orlando López, alzó la voz en nombre de miles de hondureños que viven en Estados Unidos y que enfrentan nuevas amenazas bajo la actual administración de Donald Trump.

Ya es evidente que se están realizando redadas migratorias y contempla sanciones severas contra migrantes indocumentados y beneficiarios del TPS (Estatus de Protección Temporal).

“Nunca habíamos visto un gobierno como el de Trump. Persigue a los migrantes, no respeta nuestros derechos y nos hace vivir con un miedo increíble”, expresó López, visiblemente preocupado por los recientes operativos migratorios.

Según denunció, se ha comenzado a hablar no solo de la no renovación del TPS, sino también de medidas más radicales como multas a migrantes, confiscación de bienes e incluso el retiro de vehículos antiguos. “Están anunciando embargos, propiedades y carros nos los van a quitar. Hay empresarios y trabajadores que hemos construido una vida aquí, tenemos dinero invertido, pero no podríamos deshacernos de todo de la noche a la mañana”.

López también lanzó un llamado urgente al gobierno de Honduras, exigiendo que actúe con responsabilidad y defienda a los compatriotas en el exterior. “No hemos escuchado que el nuevo canciller, quien ocupa el cargo tras la salida de Enrique Reina, se haya pronunciado a favor de las organizaciones migrantes. Necesitamos que vengan, que hablen con nosotros y que gestionen acuerdos con EEUU”.

El líder comunitario subrayó que muchas personas han tenido que encerrarse en sus casas por miedo a ser detenidas, y denunció que se están viviendo episodios de discriminación racial comparables a épocas pasadas. “La policía ya discrimina solo por el color de piel. Esto se está volviendo una emergencia nacional”.

A pesar de los esfuerzos de varias organizaciones, que han acudido a abogados y enviado representaciones a Washington, López lamenta que la falta de respaldo institucional de Honduras pone en riesgo los avances logrados durante años de lucha por los derechos migrantes.

“Estamos enfrentando una situación horrible. Necesitamos que nos escuchen. No podemos enfrentar solos este embate político y racial”, concluyó. LB