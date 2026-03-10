Organizaciones de derechos humanos cuestionan a la CSJ por cerrar acciones contra el estado de excepción

Tegucigalpa – La Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (ASOPODEHU) y Jóvenes Promotores y Defensores de los Derechos Humanos (JOPRODEH), criticaron la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Honduras de declarar el sobreseimiento definitivo de todas las acciones presentadas contra el Estado de Excepción implementado durante el gobierno de la expresidenta Xiomara Castro, al considerar que la resolución fomenta la impunidad y debilita el estado de derecho.

En un pronunciamiento público, ambas organizaciones señalaron que la medida, que fue instaurada como un mecanismo temporal para combatir la criminalidad y reducir la violencia, terminó extendiéndose por tres años y, en la práctica, funcionó como “un cheque en blanco” para los cuerpos de seguridad del Estado.

Según ASOPODEHU y JOPRODEH, durante su aplicación se registraron múltiples denuncias de abusos de autoridad, detenciones arbitrarias y otras violaciones a los derechos humanos, hechos que según afirman contradicen los estándares del derecho internacional que establecen que las medidas de excepción deben ser extraordinarias, limitadas y estrictamente temporales.

Las organizaciones recordaron que desde los primeros meses de implementación del estado de excepción surgieron cuestionamientos de distintos sectores de la sociedad hondureña. Ante lo que calificaron como falta de respuesta de las autoridades, diversas organizaciones civiles y defensores de derechos humanos interpusieron recursos de amparo y acciones de inconstitucionalidad para intentar frenar la medida.

No obstante, señalaron que la decisión adoptada por el pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia de sobreseer todas esas acciones resulta “profundamente preocupante”, debido a la prolongada demora en resolver los recursos presentados, los cuales —sostienen— debieron tramitarse con celeridad por tratarse de mecanismos de protección de derechos fundamentales.

De acuerdo con el pronunciamiento, la dilación judicial permitió que el estado de excepción permaneciera vigente durante años, lo que dejó como resultado numerosas denuncias de abusos y afectaciones a la seguridad jurídica y a la confianza ciudadana en las instituciones.

ASOPODEHU y JOPRODEH también indicaron que presentaron diversos recursos de amparo contra los decretos que extendieron la medida en 2023, 2024 y 2025. Sin embargo, afirmaron que estos no fueron resueltos oportunamente y, en algunos casos, se declararon improcedentes argumentando que los decretos ya habían perdido vigencia, situación que calificaron como una distorsión del acceso a la justicia.

Las organizaciones sostienen que el sobreseimiento de las acciones impide deducir responsabilidades contra funcionarios y exfuncionarios que aprobaron y ejecutaron la política de seguridad, lo que a su juicio establece un precedente peligroso para el sistema democrático.

Finalmente, reiteraron que la seguridad ciudadana no puede construirse mediante la suspensión prolongada de derechos fundamentales y aseguraron que continuarán documentando denuncias y promoviendo acciones a nivel nacional e internacional para garantizar verdad, justicia y reparación para las víctimas. LB