Organizaciones de DDHH exigen al Conadeh intervenir para destrabar requerimiento contra Roosevelt Hernández

Tegucigalpa – Representantes de Derechos Humanos presentaron un escrito ante el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), para conocer las razones por las que continúa sin presentarse un requerimiento fiscal contra el exjefe de las Fuerzas Armadas, Roosevelt Hernández.

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El presidente de organización Jóvenes Promotores y Defensores de los Derechos Humanos (JOPRODEH), Jorge Jiménez, afirmó que la organización pidió al Conadeh asumir su papel constitucional y acudir al Ministerio Público.

«No puede un requerimiento fiscal de este tipo detenerse más cuando es por haber atentado contra la libertad de expresión», manifestó.

Jiménez sostuvo que la organización recibió información de que el requerimiento estaría listo desde hace aproximadamente un mes y que únicamente faltaría la autorización del fiscal general para su presentación.

El representante dijo esperar que el retraso no responda a «acuerdos bajo la mesa» que impidan el avance del proceso judicial.

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Asopodehu pide romper el silencio

Por su parte, la directora de la Asociación por la Democracia y los Derechos Humanos (Asopodehu), Dina Meza, aseguró que es necesario tomar medidas inmediatas en el caso contra el exjerarca castrense.

Aseveró que las actuaciones del Conadeh han sido incorrectas, y que deben tener más presiones para lograr acciones concretas.

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Según Meza, con Hernández al frente de las Fuerzas Armadas existieron acciones dirigidas a intimidar a periodistas y medios de comunicación en el contexto del proceso electoral.

Meza afirmó que esas actuaciones habrían derivado en delitos como abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios públicos y promoción del odio contra la prensa.

En ese sentido, sostuvo que corresponde a los tribunales determinar la responsabilidad del general, por lo que reiteró el llamado al Ministerio Público para que permita que el caso siga el curso legal correspondiente. AD