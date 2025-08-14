Reprograman audiencia en caso de Juan López y organizaciones de ambientalistas se toman la calle

San Pedro Sula– El juez que lleva la causa determinó programar la audiencia preliminar en el caso del ambientalista Juan López y las organizaciones de ambientalistas que realizaban un plantón en las afueras de los juzgados determinaron tomarse la carretera lo que ha provocado un caos vehicular.

La audiencia fue programada para el jueves 21 de agosto a las 10 de la mañana.

Tras la determinación del juez, los manifestantes decidieron tomarse la carretera lo que ha provocado un caos vehicular en el sector.

Más temprano informábamos

Organizaciones de ambientalistas realizan plantón exigiendo justicia para Juan López

San Pedro Sula– El padre Ismael Moreno, junto a organizaciones de ambientalistas realizan un plantón este jueves frente a los juzgados de San Pedro Sula, norte de Honduras para exigir justicia por la muerte del ambientalista y regidor de Tocoa, Colón, Juan López.

Este día se presentan a los tribunales sampedranos los tres imputados en el caso del ambientalista López, las defensas de dos de ellos solicitarán en la audiencia preliminar que se les otorgue un sobreseimiento definitivo.

Los imputados en este caso, son Alexis Guardado Alvarenga, Daniel Antonio Juárez Torres y Lenin Adonis Cruz Munguía, acusados del delito de asesinato.

El 14 de septiembre de 2024, el defensor ambientalista de Guapinol, dirigente del Comité de Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa (CMDBCPT) y regidor de la municipalidad de Tocoa, Colón, Juan López fue asesinado.

Este día López cumple 11 meses de su asesinato en Tocoa, en ese sentido, las organizaciones ambientales exigen con un plantón justicia para el también regidor y defensor de la tierra.

El padre Ismael Moreno dijo que hay varias organizaciones ambientalistas que están reclamando justicia, queremos que la audiencia preliminar se cumpla con lo establecido en ley.

“Demandamos quien pago para el asesinato de López, demandamos esos requerimientos fiscales y también pedimos las cabezas que mandaron a ejecutar este crimen”, apuntó. IR