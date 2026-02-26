Organizaciones critican a Trump por ignorar familias trabajadoras y migrantes

Nueva York.– Diversos grupos acusaron al presidente estadounidense, Donald Trump, de alejarse de la realidad que viven millones de familias durante su discurso del Estado de la Unión, debido al alto costo de vida, y criticaron además sus ataques contra inmigrantes y el sistema electoral.

«El discurso se desvió significativamente de la realidad de las familias latinas. Celebró la enérgica aplicación de la ley federal que ha traumatizado a barrios de todo el país y afirmó que la economía prospera mientras las familias trabajadoras sufren el peso del aumento de los costos», señaló Jessica Orozco Guttlein, vicepresidenta sénior de Políticas y Comunicaciones de la Federación Hispana, en un comunicado.

También, agregó que, cuando las experiencias de las familias trabajadoras se ignoran u omiten en el discurso, «las palabras suenan huecas».

Por su parte, America’s Voice aseguró en otra nota que la gran mayoría de los estadounidenses rechaza la «visión oscura» y las prioridades «equivocadas» del mandatario, quien ofreció un «largo, desfasado y sordo» discurso, argumentó Vanessa Cárdenas, directora ejecutiva de esa organización.

Cárdenas criticó las «escabrosas» descripciones de los inmigrantes como criminales, los ataques raciales contra los «piratas somalíes» y las «descaradas mentiras» sobre el voto en 2024.

«En lugar de dirigirse a la mayoría estadounidense, Trump azuzó a sus cada vez menos partidarios e ignoró las prioridades y preferencias claras de la mayoría», afirmó.

Mientras, Voto Latino expresó su preocupación por la insistencia del presidente en la aprobación de un proyecto de ley que exigiría a los votantes presentar una prueba de ciudadanía y una identificación con fotografía para poder sufragar en las elecciones federales, «como parte de sus esfuerzos por intervenir en las elecciones estadounidenses».

«Trump presionó una vez más para su aprobación. Su declaración se debe a que sabe que está perdiendo terreno entre los votantes de color, quienes decidirán el margen de victoria en las elecciones de medio término de noviembre», indicó la organización.

Trump también dijo que mantiene su intención de prohibir el voto por correo para la mayoría de los estadounidenses, «un intento directo de privar aún más de sus derechos a las comunidades marginadas», según Voto Latino.

El grupo destacó que de aprobarse la iniciativa, que enfrenta oposición en el Senado, se privaría de sus derechos a ciudadanos sin pasaporte, y recordó que unos 146 millones no cuenta con este documento, con un precio que oscila entre lo 65 y 195 dólares.

Los votantes con discapacidad también se verían afectados, y tanto mujeres como hombres que hayan cambiado de nombre enfrentan barreras: según el grupo, 69 millones de mujeres y 4 millones de hombres no cuentan con un certificado de nacimiento que coincida con su nuevo nombre legal.

Igualmente, unos 21 millones de personas en edad de votar carecen de documentos como certificados de nacimiento o naturalización, especialmente en comunidades rurales o de bajos ingresos.

Entre los ciudadanos negros y latinos, más de uno de cada cuatro no dispone de licencia de conducir para comprobar su nombre o dirección.

La Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos y Designados (NALEO) y su Fondo Educativo destacaron que se están presentando «nuevos desafíos a los pilares de la democracia» con «barreras para acceder a la ciudadanía y la naturalización».

Según argumentaron, garantizar un acceso justo al voto y apoyar a los residentes permanentes elegibles en su camino hacia la ciudadanía es «esencial para una democracia representativa». EFE/ir