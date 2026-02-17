Organizaciones comunitarias invitadas a postular proyectos de biodiversidad, degradación de tierra y cambio climático

Tegucigalpa – El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), lanzó la primera ronda del 2026 para financiar alrededor de 15 proyectos mediante la modalidad de subvención de bajo valor, dirigidas a organizaciones de base comunitaria (incluyendo mujeres y pueblos indígenas) a través de su Programa de Pequeñas Donaciones (PPD), con el financiamiento del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM).

– El proceso de postulación es vigente desde hoy hasta el 06 de marzo de 2026. Cuenta con financiamiento del Fondo para el Medio Ambiente Mundial.

Podrán participar, desde hoy hasta el 06 de marzo de 2026, las cooperativas comunitarias, organizaciones de base comunitaria, consejos de cuenca, mancomunidades y otros grupos comunitarios organizados que cuenten con personería jurídica y con capacidades de gestión financiera y técnica.

Los proyectos que apliquen, y sean financiados, deberán ser elaborados e implementados bajo el enfoque metodológico, así como el monitoreo e indicadores establecidos por el Programa de Pequeñas Donaciones (PPD). Además, durante la ejecución, se fortalecerán las capacidades de las organizaciones y grupos comunitarios para promover un uso más eficiente de los recursos y asegurar el cumplimiento oportuno de los compromisos adquiridos.

Conozca los requisitos para postular: Convocatoria ronda de proyectos comunitarios PPD-2026

Regiones de Honduras clave

Para esta convocatoria, las áreas prioritarias incluyen los paisajes terrestres y marinos en los departamentos de Valle, Choluteca, Atlántida, Gracias a Dios, Lempira, Intibucá y La Paz.

“Con esta convocatoria queremos responder a las necesidades de cada región, apoyando iniciativas que impulsen el desarrollo de las comunidades, protejan el ambiente y promuevan la sostenibilidad, siempre con una mirada integral y con enfoque de género”, explicó Alessandro Fracassetti, representante residente del PNUD en Honduras.

La Región Sur (Valle y Choluteca) es fundamental para la conservación de la biodiversidad y para garantizar el flujo de bienes y servicios ecosistémicos clave para el desarrollo sostenible. Esta zona abarca llanuras costeras y manglares que son vitales para la resiliencia climática y para sostener los medios de vida de las comunidades locales. También constituye un hábitat importante para especies marinas y aves migratorias, entre ellas la tortuga golfina, cuya conservación es esencial para mantener la salud de los ecosistemas costeros y marinos.

En la Región Atlántica (Atlántida), los departamentos de Colón y Atlántida han sido seleccionados por su importancia ecológica y socioeconómica, ya que abarcan extensas áreas de llanuras costeras y manglares fundamentales para la resiliencia climática y el desarrollo económico local. Esta región es crítica para la conservación de especies marinas y terrestres, y su manejo sostenible es esencial para mantener la biodiversidad y los recursos naturales que sostienen a las comunidades.

Por otra parte, la Región Lenca (Lempira, Intibucá y La Paz) ha sido seleccionada por su importancia ecológica y socioeconómica, ya que cuenta con áreas protegidas que conforman un corredor de montañas y bosques esenciales para la biodiversidad y la protección de especies amenazadas. Es una región de alto valor hídrico a nivel nacional e internacional, rica en biodiversidad y en patrimonio cultural Lenca, pero enfrenta una fuerte presión debido a la explotación de recursos naturales.

La Región de La Moskitia (Gracias a Dios) es una zona previamente intervenida por diversos programas del PNUD y requiere continuidad para consolidar sus procesos de desarrollo sostenible.

Las subvenciones comunitarias que se financiarán tendrán un rango de entre 500,000 y 780,000 lempiras por proyecto.

Temáticas por financiar en esta convocatoria

Se estarán considerando proyectos orientados a:

• Conservación y protección de hábitats críticos y especies de importancia.

• Manejo de cuencas y zonas productoras de agua.

• Mitigación y adaptación al cambio climático.

• Buenas prácticas agroforestales y agrícolas para garantizar la seguridad alimentaria.

• Gestión de bienes y servicios ambientales ecosistémicos.

• Energía limpia y renovable a través de manejo de cuencas productoras de agua.

• Emprendedurismo y sostenibilidad financiera comunitaria.

• Construcción de capital social con igualdad, equidad de género y enfoque a los derechos humanos.

• Promoción de la participación de jóvenes y mujeres.

Sobre el PPD

El Programa de Pequeñas Donaciones (PPD) es una iniciativa global del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), implementada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

Desde su lanzamiento en 1992, el PPD ha financiado proyectos liderados por comunidades locales en más de 125 países, enfocados en la conservación de la biodiversidad, la mitigación del cambio climático, y el desarrollo sostenible.

En Honduras, el PPD inició sus operaciones en 2001, con un enfoque en las Organizaciones de Base Comunitaria (OBC). A través del financiamiento de 253 proyectos comunitarios, el PPD ha sido un motor clave en la promoción de prácticas sostenibles y en la mejora de las condiciones de vida de comunidades rurales y grupos vulnerables.

Estos proyectos han incluido esfuerzos en conservación de la biodiversidad, manejo de recursos naturales, promoción de energías renovables, y adaptación al cambio climático. La relevancia del PPD en Honduras radica en su capacidad para empoderar a las comunidades locales, facilitando la gestión participativa de recursos y la implementación de soluciones innovadoras que abordan tanto desafíos ambientales como socioeconómicos. JS