Organizaciones civiles piden a presidenciales poner a la familia en el centro sus políticas públicas

Tegucigalpa – Diversas organizaciones de la sociedad civil piden a los candidatos a la presidencia que pongan a la familia en el centro de sus políticas públicas.

“Hemos enviado una carta pública 16 organizaciones civiles, religiosas, de mujeres, estamos pidiendo que los candidatos políticos tengan como centro de sus políticas públicas a las familias”, indicó Martha Lorena Alvarado del comité Pro Vida, una de las organizaciones que participa en el pronunciamiento.

La defensora de derechos humanos detalló que la petición va orientada a que las políticas públicas en los ejes de salud, educación, habitacionales, partan de una perspectiva de familia y que se supere la influencia de organismos internacionales.

Alvarado refirió que el movimiento que impulsa esta petición ya ha realizado dos grandes marchas y que hoy reiteran a los políticos que deben escuchar a la ciudadanía. VC