Organizaciones civiles firman convenio para beneficiar a emprendedores emergentes en Honduras

Tegucigalpa- En las instalaciones de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), se llevó a cabo la firma del convenio entre Grandes Ideas y Voces Vitales Honduras para implementar el programa de formación y certificación Rubber Business Method.

Con este programa de formación los emprendedores aprenderán a pasar de una idea a crear un negocio exponencial mediante técnicas, guías y herramientas de vanguardia que les enseñarán a entender las fuerzas del mercado, como reaccionar a ellas y aprovechar su entorno de manera sostenible y productiva; permitiéndoles desarrollar su potencial para generar negocios rentables mediante este método.

La firma estuvo a cargo de Sully Pacheco, directora ejecutiva de Voces Vitales Honduras, y Pamela Chávez, directora de Grandes Ideas, acompañadas por un grupo de emprendedoras hondureñas.

Pamela Chávez explicó: “En Grandes Ideas estamos comprometidos con el desarrollo personal y empresarial, la relevancia de este programa radica en llevar a la práctica el método, generando experiencias en tiempo real, y logrando cambios significativos en los procesos, agilizando así la toma de decisiones de empresarios emergentes para obtener oportunidades de crecimiento”.

Por su parte, Sully Pacheco comentó qué: “Estamos en un mundo que cambia constantemente y las empresas no pueden seguir estáticas, deben tomar una forma maleable para reaccionar ante cualquier situación. En Voces Vitales tenemos más de 14 años trabajando con la mujer emprendedora y sabemos que al equiparlas con herramientas y conocimientos, estas empresas crecen, se expanden y generan empleo. Este programa es una oportunidad más para crecer e innovar.”.

Con esta alianza, Grandes Ideas y Voces Vitales Honduras reafirman su compromiso de impulsar la innovación y el liderazgo emprendedor en el país, creando espacios de formación que contribuyan al desarrollo económico y social de Honduras.LB